Het team van Mercedes is op een positieve manier aan het nieuwe seizoen begonnen. George Russell pakte drie podiumplekken in de eerste vier races van het seizoen. Teambaas Toto Wolff is hoopvol en hij droomt van een nieuwe podiumplaats in Saoedi-Arabië.

Russell kwam afgelopen weekend in Bahrein als tweede over de streep. Op het circuit van Sakhir reed hij een sterke race en sloeg hij meerdere aanvallen van McLaren-coureur Lando Norris af. Russell was enorm tevreden met zijn resultaat, en dat is hij ook met zijn seizoenstart. Hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, terwijl zijn debuterende teamgenoot Andrea Kimi Antonelli op de zesde plaats staat.

Bewogen race

Mercedes-teambaas Toto Wolff is tevreden met de eerste races van het seizoen. De Oostenrijker kijkt in de preview van Mercedes eerst even terug op de race op het circuit van Sakhir: "Bahrein was een bewogen race. George vocht zich door een aantal problemen met zijn auto heen om de tweede plaats te pakken, zijn derde podium van het jaar."

"Het was een geweldige rit van hem waar hij onder enorme druk stond, geholpen door de probleemoplossende input van het team. We werken hard om de oorzaak van de problemen te achterhalen, om herhaling te voorkomen."

Jagen op het podium

Wolff heeft veel zin in het raceweekend in Saoedi-Arabië. De Oostenrijkse teambaas weigert echter te vroeg te juichen, want het Jeddah Corniche Circuit vormt een unieke uitdaging: "Hoewel de resultaten in Bahrein bemoedigend waren, zal Jeddah een andere uitdaging voor ons gaan vormen. We gaan naar een circuit waar de focus meer op de achterkant ligt, naar een circuit waar de focus meer ligt op de voorkant, met verschillende snelle bochten. Het zou dom zijn om de rangorde te voorspellen, maar we zullen er alles aan doen om weer voor het podium te vechten."