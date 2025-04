"Horner luidt noodklok over grote problemen Verstappen"

Max Verstappen kende afgelopen weekend in Bahrein een zware race. Hij had last van meerdere problemen. Het probleem dat het vaakst naar voren kwam, was het probleem met zijn remmen. Christian Horner wil dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht.

Verstappen kende een frustrerende Grand Prix in Bahrein. Op het circuit van Sakhir kwam hij niet verder dan de zesde plaats, en na afloop liet hij gefrustreerd weten dat er niets werkte. Het probleem waar hij het meest last van had, was zijn probleem met de remmen. Het zorgde ervoor dat zijn auto lastiger te besturen werd, en het was zeker niet de eerste keer dat hij last had van deze problematiek.

Hoofdpijn

Na afloop van de kwalificatie kreeg Red Bull toestemming om binnen de parc fermé-regels de nodige aanpassingen door te voeren. Een aantal onderdelen bij de remmen werden vervangen, maar het maakte weinig impact. Verstappen worstelde en kwam amper vooruit. De frustratie was groot, en Red Bull moet snel op zoek gaan naar de oorzaken van deze problemen. Het was overigens niet het enige puntje, want ook de bandenslijtage en balansproblemen zorgden voor hoofdpijn.

'Tot op de bodem uitzoeken'

De remproblemen zorgen voor frustratie bij Red Bull-teambaas Christian Horner. Alle alarmbellen gaan af bij de Brit, en hij wil dat er nu een oplossing komt. Bij de internationale media was hij er duidelijk over: "Hij kreeg geen gevoel bij het pedaal. Natuurlijk is het zo'n belangrijk instrument dat de bestuurder zoveel feedback geeft. Daar bovenop komt nog dat het aansnijden van de bochten in het gedrang komt. Je neemt niet veel snelheid mee. Het creëert zijn eigen problemen. We moeten dat snel tot op de bodem gaan uitzoeken."

Red Bull en Verstappen krijgen aankomend weekend direct een kans om sportieve revanche te nemen. Op het Jeddah Corniche Circuit staat dan de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma.