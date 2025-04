George Russell is op een uitstekende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Brit stond in drie van de vier races op het podium, en hij staat nu op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Bij Mercedes zijn ze tevreden, en het lijkt erop dat er gesprekken over een nieuw contract gaande zijn.

Russell kwam afgelopen weekend in Bahrein als tweede over de streep. Zijn achterstand op raceleider Oscar Piastri was groot, terwijl Russell de strijd van Lando Norris wist te winnen. Zijn tweede plaats was goed, en het was zijn derde podiumplek van het seizoen. Russell presteert zeer stabiel en eindigde tot nu toe in elke race in de top vijf. Hij presteert, maar hij heeft nog geen zekerheid voor de toekomst.

Nieuwe deal

Russell beschikt over een aflopend contract, en teambaas Toto Wolff gaf al aan dat hij snel om tafel wil gaan. Volgens Motorsport.com zijn de gesprekken over een nieuw contract al gaande. Volgens het medium zou een contractverlenging van twee jaar de voorkeur hebben van Russell, met een optie om bij te tekenen tot en met 2028. Het nieuwe contract zou zo'n dertig miljoen dollar per seizoen waard moeten zijn.

Verstappen

Of alles goed gaat komen, moet nog blijken. Teambaas Wolff stelde eerder al dat hij door wil gaan met zijn coureurs, maar in de afgelopen maanden gingen er ook veel geruchten rond over Max Verstappen. Russell is sinds dit jaar de man die de kar trekt bij Mercedes. In de afgelopen jaren was Lewis Hamilton nog de grote man bij Mercedes, maar hij is vertrokken naar Ferrari. Dit seizoen is Russell de grote man bij Mercedes, en heeft hij te maken met de piepjonge Andrea Kimi Antonelli als zijn teamgenoot.

Antonelli is ook goed aan het seizoen begonnen, maar Russell staat er nog boven. Russell heeft tot nu toe 63 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl Antonelli op dertig punten staat.