Charles Leclerc kende geen leuke race in Bahrein. De Monegask kwam als vierde over de streep, maar was na afloop zeer teleurgesteld. Leclerc baalt vooral van het enorme verschil in performance tussen de kwalificatie en de race. Hij spreekt van een soort sneeuwbaleffect.

Het team van Ferrari introduceerde afgelopen weekend in Bahrein een groot updatepakket. Ze namen een nieuwe vloer mee, maar ze waren niet helemaal tevreden met hun prestaties. Ze konden namelijk niet meevechten om de zege, en Charles Leclerc kwam als vierde over de streep. De Monegask startte als tweede, maar viel later terug naar derde plek. Die positie kon hij niet vasthouden, want Lando Norris haalde hem in.

Downforce nodig

De nieuwe onderdelen leidden het team in de juiste richting. Toch was Leclerc niet helemaal tevreden, want hij heeft het gevoel dat Ferrari nog niet met de concurrentie kan vechten. Zuchtend sprak Leclerc zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat we gewoon meer algehele downforce nodig hebben, meer grip. Ik denk dat we op dit moment het maximale uit de auto halen, maar meer is er gewoon niet. Ik heb meer grip nodig om sneller de hoek om te gaan."

Sneeuwbaleffect

In de kwalificaties zag het er nog niet gek uit bij Ferrari. Volgens Leclerc worden de problemen van Ferrari in de race pas duidelijk, omdat ze de zwakke punten kunnen verbergen in de kwalificatie. "In de kwalificatie heb ik nog steeds het gevoel dat we het een beetje kunnen verbergen door een paar trucjes te doen. Maar als ik eenmaal aan het racen ben, is er geen grip meer. Het is als een soort sneeuwbaleffect."

De vraag is dan of Leclerc al licht aan het einde van de tunnel ziet: "Ik weet het niet. Ik denk dat de tunnel langer is dan ik zou willen."