Max Verstappen kende afgelopen weekend een teleurstellend weekend in Bahrein. Hij had het zwaar, en de problemen bij Red Bull zorgen direct weer voor geruchten over zijn toekomst. Martin Brundle denkt dat George Russell zich zorgen moet gaan maken als Verstappen op de markt komt.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Als de prestaties van de Oostenrijkse renstal blijven tegenvallen, dan kan Verstappen op de markt komen. Hij beschikt immers over een aantal exitclausules, waardoor hij het team makkelijker kan verlaten. De vraag is bij welk team Verstappen onderdak kan vinden. Hij werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met Aston Martin en Mercedes, al weet niemand hoe realistisch dat is.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle wijst naar Mercedes. Daar staan George Russell en Andrea Kimi Antonelli onder contract, al hebben ze alleen garantie voor dit jaar.

Onzichtbaar

Brundle deelt zijn mening bij zijn werkgever Sky Sports: "George rijdt het hele seizoen al erg goed, hij zit er nog een klein beetje achter, maar hij haalt wel het beste uit zijn auto. En zijn jonge teamgenoot Antonelli kruipt ook dichter naar hem toe, dat houdt hem scherp. Het is een geweldige combinatie, maar George zit steeds net buiten beeld. In Suzuka was het bijvoorbeeld en dan George, buiten beeld, buiten de gedachten van iedereen. Maar hij heeft een goed seizoen."

Verstappen

Brundle denkt dat Verstappen voor problemen voor Russell kan zorgen: "Als Max ineens op de markt komt, dan zou ik me echt zorgen gaan maken voor George. Kimi is overduidelijk hun hoop voor de toekomst. Het is nog een kwestie van 'als, als', en George doet het geweldig als leider van het team. Maar Toto heeft Max al eens uit zijn handen zien glippen en ik denk niet dat hij het nog een keer laat gebeuren als de kans zich voordoet."