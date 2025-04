George Russell kwam afgelopen weekend in Bahrein als tweede over de streep. Hij kende een zware race, omdat de elektronica aan boord van zijn auto vreemde dingen deed. Hij moest zelfs even vrezen voor een straf, maar de stewards spraken hem vrij. Toto Wolff vraagt zich af of deze problemen door Mercedes of de FOM werden veroorzaakt.

Russell kampte in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein met verschillende problemen. Zijn engineer meldde dat zijn dashboard kon uitvallen, en Russell activeerde per ongeluk zijn DRS toen hij zijn radio wilde gebruiken. Hij moest de DRS zelf in de gaten houden, omdat zijn tracker kapot was waardoor zijn positie op de baan niet te bepalen was. Dit zorgde ook voor problemen met de graphics in de live-uitzending van de Formule 1.

FOM

Het feit dat hij zijn DRS op een verkeerde plek opende, zorgde voor zijn bezoekje aan de stewards. Mercedes-teambaas Toto Wolff vroeg zich bij Channel 4 of het wel de schuld van zijn team was: "Je hebt een soort baken, wanneer de auto over de streep komt, dan herkent de FOM de auto, maar om één of andere reden werkte dat niet meer. We weten dus niet voor honderd procent zeker of het door een probleem met de kabeltjes kwam, of dat het aan de Formule 1 lag."

Veel problemen

De systemen in de auto van Russell begonnen het langzaam op te geven tijdens de race. Wolff is trots op de manier waarop Russell daar mee omging: "Er was veel aan de hand. Ik denk dat deze coureur de grote winnaar van de race was." Ook een probleem met het brake-by-wire-systeem zorgde voor hoofdpijn: "Het bleef maar terugkomen, dus je moet óf uitgaan van elektrisch remmen óf van een hydraulische rem, wat een heel ander rempunt is, en dat heeft hij gewoon voor elkaar gekregen."