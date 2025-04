Pierre Gasly kende nog geen ultieme seizoenstart tot nu toe. De Fransman heeft zich echter in Bahrein bewezen en kwalificeerde zichzelf als vijfde. Doordat beide Mercedes-mannen een penalty kregen, schoof de Alpine-coureur een plekje omhoog en start hij dus op de tweede startrij als vierde.

Een diskwalificatie en twee keer buiten de punten. Dat is het verhaal van Pierre Gasly tot nu toe in 2025. De Fransman hoopt echter dat daar vandaag verandering in komt en dat hij belangrijke punten gaat pakken voor het team van Alpine.

Goede kwalificatie

De Franse Alpine-coureur is niet alleen erg tevreden met zijn kwalificatie, maar met de gehele teamprestatie. Teamgenoot Jack Doohan wist zijn auto naar P11 te rijden en miste daarmee maar net Q3. Hoewel de rookie nog niet bepaald de beste prestaties laat zien dit seizoen, is Pierre Gasly heel tevreden met de prestaties dit weekend.

Hoewel hij deze prestaties nog niet had verwacht aan het begin van de kwalificatie: "Dat was een heel goede kwalificatie en dat hadden we zeker nodig. Ik ben erg blij voor het hele team met dit resultaat en deze prestatie. Ik moet zeggen dat ik het een beetje moeilijk had aan het begin van de sessie. Ik voelde me niet zo op mijn gemak in Q1 met weinig grip en veel glijden."

Hoe langer, hoe beter

Hoewel Gasly weinig vertrouwen had, groeide dat door de kwalificatie heen: "Vanaf Q2 wisten we het potentieel van de banden te benutten en naarmate de sessie vorderde, haalden we er steeds meer uit." De Fransman ging door naar Q3 en wist daar een uitstekende tijd neer te zetten.

"Uiteindelijk, Q3 en die laatste ronde, toen ik over de streep kwam, wist ik dat het een speciale was. Toch is het een leuke verrassing om vijfde (uiteindelijk vierde door fouten van Mercedes) te worden en zo dicht bij de top drie en zelfs pole position te zitten. Het hele team heeft geweldig werk geleverd en nu moeten we ons richten op morgen. We hebben een aantal snelle auto's achter ons. We zullen proberen met ze te vechten, maar we weten dat het ons doel is om binnen de punten over de streep te komen."