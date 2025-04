Max Verstappen kende geen goede kwalificatie in Bahrein. Hij noteerde slechts de zevende tijd en na afloop was hij zeer teleurgesteld. Als Verstappen wordt gevraagd naar zijn gevoel in de auto, reageert hij grappend dat hij dat niet op televisie kan zeggen.

Verstappen worstelde de hele kwalificatie met zijn Red Bull-bolide. De Nederlander verremde zich in Q1, waardoor hij een setje banden verpestte en een extra run moest doen. Verstappen bereikte wel het laatste gedeelte van de kwalificatie, maar daar kon hij zich niet mengen in de strijd om de pole position. Na afloop gaf Verstappen aan dat er veel niet werkte bij Red Bull, en volgens Helmut Marko waren er problemen met de remmen.

Gevoel in de RB21

Verstappen was niet heel blij met zijn auto. Na afloop van de kwalificatie op het circuit van Sakhir meldde hij zich bij de Duitse tak van Sky Sports waar hij werd gevraagd hoe hij zich in de auto voelt: "Ik kan niet op televisie zeggen hoe ik me in de auto voel!" Na zijn grappende opmerking gaat Verstappen serieus in op de kwestie: "We hebben het hele weekend al problemen met de balans. We hebben een paar dingen veranderd, maar niets heeft echt gewerkt. Dat is een groot probleem."

Enorm veel problemen

De problemen stapelden zich op voor Verstappen. Hij was allesbehalve tevreden en voor de race van vandaag heeft hij dan ook geen hoge verwachtingen. Hij is nogal duidelijk met zijn uitleg: "We hadden ook problemen met de remmen. Onderstuur, overstuur en geen grip op de banden. Het is erg moeilijk om een set-up te ontwikkelen."

Verstappen wil dan ook niet denken aan de race: "Als je zoveel problemen hebt over één ronde als wij, dan is het niet positief voor de race op een circuit zoals hier in Bahrein. Ik heb dan ook geen idee wat er op de zondag gaan gebeuren bij ons."