Lewis Hamilton had goede hoop op een goed resultaat in de kwalificatie in Bahrein. De updates moesten hem helpen, maar uiteindelijk kwam hij niet veel verder dan de negende tijd. Na afloop zat de zevenvoudig wereldkampioen met zijn handen in het haar.

Hamilton klonk op vrijdag nog enthousiast. De Brit was positief over de updates van Ferrari, en hij had het gevoel dat hij eindelijk kon meestrijden om de topposities. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Hamilton vocht weer een achterhoede gevecht uit in Q3. Hij had weer een grote achterstand op zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, die de derde tijd noteerde. De Monegask promoveerde naar de tweede plaats na een gridstraf van George Russell.

Hand in eigen boezem

Na afloop van de kwalificatie wees Hamilton naar zichzelf toen er naar een oorzaak van het tegenvallende resultaat gevraagd. Hij was eerlijk in gesprek met de internationale media: "Ik doe het niet goed genoeg, ik moet me gewoon meer verbeteren. Hopelijk kan ik nog in de top vijf eindigen in de race. Ik ga wel proberen om in de top vijf te komen, maar dat moeten we maar afwachten."

Updates

Op vrijdag was Hamilton na afloop van de vrije trainingen nog positief over de updates van Ferrari. De vraag die blijft hangen is of Hamilton misschien te positief was over de updates van zijn team. Daar is volgens de zevenvoudig wereldkampioen niets van waar, want hij vindt nog steeds dat Ferrari flinke stappen heeft gezet. Gevraagd wat Ferrari nog meer kan doen om de resultaten te verbeteren, is hij duidelijk: "Ik weet het gewoon niet. Ik heb er op dit moment geen antwoord op. Ik was gewoon niet goed genoeg."

Voor Hamilton is het vooralsnog geen sterk seizoen in de Formule 1. Hij staat op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met slechts vijftien punten.