Yuki Tsunoda moet nog een beetje wennen aan zijn nieuwe leven bij Red Bull. De Japanner hoopt dit weekend punten te kunnen scoren, maar dan moet alles wel goed gaan. Tsunoda stelt namelijk dat hij soms nog wat communicatieproblemen heeft met zijn nieuwe engineer.

Tsunoda vervangt sinds afgelopen weekend Liam Lawson bij Red Bull. De Japanner wist in zijn thuisland geen punten te scoren, maar maakte wel een goede indruk. Ook dit weekend in Bahrein heeft hij het nog niet makkelijk, maar begint hij wel steeds beter in zijn ritme te komen. Dat betekent niet dat alles op rolletjes loopt, want Tsunoda moet in korte tijd wennen aan zijn nieuwe werkomgeving.

Communicatieproblemen

Hij werkt nu bijvoorbeeld intensief samen met zijn nieuwe race-engineer Richard Wood. Dat gaat nog niet helemaal lekker, zo verklaart Tsunoda in gesprek met de internationale media: "Er waren wat communicatieproblemen over de radio tussen mijn race-engineer en ik. Dat hoort bij het leerproces om elkaar goed te begrijpen. Het was pas de vijfde sessie samen. Als we de communicatie weten te verbeteren, dan denk ik dat de operationele zaken een stuk soepeler zullen verlopen. Dat moet de rondetijden ook ten goede komen."

Avondje uitgaan

Tsunoda voelt zich wel op zijn plek bij Red Bull. De Japanner heeft het naar zijn zin, en hij doet er alles aan om van dit avontuur een succes te maken. Grappend stelt hij dat hij wel weet hoe hij snel zijn band met Wood kan gaan verstevigen: "Misschien moeten Woody en ik vanavond eens uitgaan om elkaar beter te leren kennen! Met mijn Japanse Engels en zijn Schotse Engels, dan wordt het vast een leuke avond!"

Potentie in de auto

Na de tweede training had Tsunoda wel een goed gevoel over zijn RB21. De Japanner hoopt vandaag goed te kunnen presteren in de kwalificatie: "Ik voel dat er potentie in de auto zit, maar het is lastig om het eruit te halen. Ik ben nog steeds optimistisch en ik weet zeker dat we veel kunnen veranderen richting de kwalificatie."