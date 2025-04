Het lijkt erop dat Aston Martin afscheid gaat nemen van een belangrijke technische man. Het gaat om voormalig Red Bull-kopstuk Dan Fallows, die een belangrijke moest spelen binnen het team. Hij werkt al een aantal maanden niet meer bij het Formule 1-project.

Het team van Aston Martin trok in de afgelopen jaren veel grote namen aan. Eén van de eerste grote namen die een contract tekende bij het team uit Silverstone, was Dan Fallows. De Brit werkte bij Red Bull Racing jarenlang samen met Adrian Newey, en maakte in 2022 de overstap naar Aston Martin. Daar speelde hij een belangrijke rol binnen het team, maar verrassend genoeg kreeg hij eind vorig jaar een nieuwe functie binnen het merk.

Nieuwe functie

Fallows legde zijn functie als technisch directeur neer, en ging aan de slag bij Aston Martin Performance Technologies. Hier hadden zijn werkzaamheden niets te maken met de Formule 1. Opvallend genoeg volgde deze aankondiging vlak na de komst van Newey, die ook naar Aston Martin is overgestapt. Fallows verscheen in de afgelopen maanden weinig in de publiciteit, maar het lijkt erop dat hij nu echt gaat vertrekken bij het merk Aston Martin.

Vertrek aanstaande

Volgens Motorsport.com zal Fallows snel gaan vertrekken bij Aston Martin. De renstal wilde tegenover het medium verder geen reactie geven op de situatie Een woordvoerder liet aan Motorsport.com weten dat Fallows momenteel nog werkzaam is voor de groep. In de afgelopen maanden is het technische hart van Aston Martin versterkt. De Britse renstal nam meerdere belangrijke namen over van de concurrentie, waaronder dus Newey.

Ook Enrico Cardile maakt de overstap naar Silverstone, maar het is nog niet bekend wanneer hij gaat beginnen. Het waarschijnlijke vertrek van Fallows is opvallend, ook omdat hij met veel bombarie werd binnengehaald door Aston Martin. Het sprookje komt nu dus weer ten einde.