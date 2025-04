Het is geen geheim dat de auto van Red Bull volledig om Max Verstappen heen is gebouwd. Zijn teamgenoten hebben het vaak zwaar, en dat zorgt voor discussies. Oscar Piastri ziet dat ook, en hij stelt dat hij blij is dat hij momenteel niet in een McLaren zit.

Verstappen is de absolute kopman bij het team van Red Bull. De Oostenrijkse renstal focust zich vooral op hem, en zijn teamgenoten moeten hem van rugdekking voorzien. Sergio Perez en Liam Lawson kregen dat echter niet voor elkaar, en in Japan lukte het Yuki Tsunoda ook nog niet. De vraag is waardoor dit komt, en het antwoord is eigenlijk vrij simpel. De wagens van Red Bull passen immers veel beter bij de rijstijl van Verstappen.

Worstelen

Voor zijn teamgenoten is dit dan ook lastig, en de concurrentie ziet dat ook. McLaren-coureur Oscar Piastri kreeg tijdens de persconferentie in Bahrein de vraag tot wat hij in staat zou zijn bij Red Bull: "Ik heb geen idee. Ik heb ook niet het plan om dat uit te zoeken. Ik denk dat het wel duidelijk is dat die auto er lastig uitziet. We zagen dat met Liam. We zagen het vorig jaar met Checo, en zelfs bij Yuki in Japan."

Lastige omgeving

Piastri ziet ook dat men zich bij Red Bull vooral focust op Verstappen. De Australische McLaren-coureur wijst daarnaar bij het vervolg van het verhaal: "Ik denk dat als je naar een omgeving gaat die al bijna tien jaar gefocust is op de rijstijl van Max, dat het dan een heel erg lastige plek is om direct successen te kunnen boeken. Maar goed, ik heb best wel blij dat ik achter het stuur van een McLaren zit, en ik ben blij dat ik momenteel niet rijd in een Red Bull."

McLaren is momenteel het sterkste team, al werden ze afgelopen weekend wel verslagen door Max Verstappen in Japan.