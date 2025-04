Lewis Hamilton is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Zijn avontuur bij Ferrari valt vooralsnog tegen, maar Hamilton wil nog niet opgeven. Voor dit weekend zijn Hamiltons verwachtingen hoog, en hij kondigt updates van zijn team aan.

Hamilton had gehoopt te kunnen scoren bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen begon vol goede moed aan zijn nieuwe avontuur, maar vooralsnog vallen zijn resultaten tegen. Hij wist wel de sprintrace te winnen in China, maar verder worstelt Hamilton vooral met de Ferrari. Hij moet wennen aan zijn nieuwe omgeving, en het is ook duidelijk dat de Ferrari-bolide nog niet zo sterk is als men eigenlijk had gehoopt.

Downforce

Dit weekend moet daar verandering inkomen. Er gaan al geruime tijd verhalen rond over mogelijke updates, en in Bahrein heeft Hamilton dat bevestigd in gesprek met de internationale media: "We hebben dit weekend een update, dus ik ben heel erg benieuwd. We zouden nu iets meer downforce moeten hebben. We komen immers nog steeds iets aan snelheid tekort."

Goed weekend

Het circuit van Sakhir is in ieder geval bekend terrein voor Hamilton. Hij heeft hier veel Grands Prix gereden, en begin dit jaar kwam hij er met Ferrari in actie tijdens de wintertests. Sinds die tests heeft hij meer ervaring opgedaan in de Ferrari, en dat geeft hem ook een beter gevoel: "Ik ben dus wat meer gewend aan de auto. Dat moet de voorbode zijn voor een goed weekend."

Teleurstellende resultaten

Hamilton hoopt stappen te kunnen zetten in het wereldkampioenschap. Momenteel staat hij op de teleurstellende achtste plaats met slechts 15 WK-punten. Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc heeft tot nu toe 20 WK-punten bij elkaar gereden en staat op de zesde plaats. Voor beide coureurs hadden het meer punten kunnen zijn, maar ze werden allebei in China gediskwalificeerd omdat hun auto's niet door de technische keuring kwamen.