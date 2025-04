Het team van McLaren wordt momenteel gezien als de sterkste renstal in de Formule 1. In Japan stelde Max Verstappen dat hij veel sneller zou zijn geweest in een bolide van de Britse renstal. Lando Norris lacht dat Verstappen wel met een McLaren mag testen, maar dat hij dan teleurgesteld zou zijn.

Afgelopen weekend schreef Verstappen de Japanse Grand Prix op zijn naam. Op het circuit van Suzuka hield hij de jagende McLarens van Norris en Oscar Piastri achter zich. Na zijn zege sprak Verstappen zich uit bij Viaplay, en stelde hij dat men hem niet meer had gezien als hij in die andere auto had gezeten. Met 'die andere auto' doelde hij op McLaren, de Britse renstal is momenteel veel sneller dan de rest.

Teleurstelling

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder in Bahrein. McLaren-coureur Norris werd daar geconfronteerd met de uitspraken van Verstappen. De Brit reageerde met een grijns bij de internationale media: "Ik zou het geweldig vinden als hij onze auto komt testen. En ik ben heel benieuwd naar de teleurstelling op zijn gezicht als hij uit de auto zou stappen."

Extreem moeilijk te besturen

Norris stelde eerder dit jaar dat hij vindt dat de McLaren extreem moeilijk te besturen is. Hij neemt de uitspraken van Verstappen dan ook met een korreltje zout en vervolgt zijn verhaal: "Het maakt me niet uit, hij mag zeggen wat hij wil. Ik heb veel respect voor Max, maar ik weet ook dat sommige dingen gewoon niet waar zijn. Ik denk dat Oscar en ik goede coureurs zijn. Max is misschien beter in sommige dingen, maar ik geloof niet dat hij beter is op elk gebied."

Norris gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts één puntje voorsprong op Verstappen, en dit weekend kan hij zijn voorsprong gaan uitbreiden in Bahrein.