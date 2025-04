Lando Norris en McLaren worden gezien als de grote favorieten voor de wereldtitel. Bij McLaren willen ze echter niet te vroeg juichen, en Norris stelt dat er nog genoeg kan gebeuren. De Brit stelt dat Red Bull nog steeds over een sterke auto beschikt.

McLaren en Norris zijn sterk aan het seizoen begonnen. Norris pakte drie podiumplaatsen in de eerste drie Grands Prix van het seizoen, en voert momenteel dan ook het wereldkampioenschap aan. McLaren presteert daarnaast ook zeer sterk, en hun auto is veel sneller dan die van de concurrentie. Bij Red Bull zijn de problemen bijvoorbeeld groot, en zijn ze op zoek naar performance. Toch wist Max Verstappen te winnen in Japan.

Goede auto

Verstappen stelde daarna dat Red Bull nog het nodige werk moet verrichten. Norris houdt op zijn beurt rekening met een sterk Red Bull, zo stelt hij in gesprek met Autosport Magazine: "Ik zou Max nooit uitvlakken. Maar ik denk dat iedereen waarschijnlijk iets meer van Ferrari had verwacht. Ik heb het gevoel dat ze meer van zichzelf verwacht hadden. Ik verwacht dat ze in de strijd zullen zitten. In Melbourne hadden we een heel goed weekend, maar Max zat met steeds op de hielen."

Norris wijst naar de race in Australië, en stelt dat Verstappens snelheid niet alleen komt door zijn eigen talent: "Dat is niet alleen omdat hij onder dat soort omstandigheden (regen, red.) een ongelooflijke coureur is, maar ook omdat hun auto nog steeds verdomde goed is."

Talent & goed materiaal

Norris stelt dat het niet alleen gaat om talent, maar dat het ook draait om goed materiaal. De Britse McLaren-coureur is daar heel duidelijk over: "Je hebt beide nodig. Red Bull heeft een behoorlijk goede auto en een heel goede coureur. Als dat niet het geval was geweest, dan zouden ze niet in staat zijn geweest om het tegen ons op te nemen. We kunnen dus nooit aan Red Bull en Max twijfelen."