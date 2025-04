Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn zege in Japan. Hij jaagt op kampioenschapsleider Lando Norris, en kan zijn vijfde wereldtitel gaan pakken. Fernando Alonso is onder de indruk, en stelt dat Verstappen een niveau heeft bereikt waar niemand aan kan tippen.

Verstappen is dit jaar niet de favoriet voor de titel. Het team van McLaren ziet er sterker uit, en ze voeren momenteel beide wereldkampioenschappen aan. In Japan liet Verstappen echter zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. Hij pakte op indrukwekkende wijze de pole position, en hield de koppositie vast in de race. De jagende McLarens wachtten op hun kans, maar Verstappen maakte geen enkele fout.

Ongekend hoog niveau

Aston Martin-coureur Fernando Alonso steekt zijn waardering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. In gesprek met de internationale media in Bahrein is hij helder: "Max is op dit moment de beste coureur van ons allemaal, dat roep ik al jaren. Hij heeft inmiddels een niveau bereikt waar wij allemaal niet aan kunnen tippen." Alonso genoot van Verstappens zegetocht in Japan: "Ik vind het namelijk mooi als iemand een Grand Prix wint zonder dat hij de beste auto heeft. Over dat laatste is iedereen het wel eens, lijkt me."

Sterke concurrentie

Alonso vindt dat de manier waarop Verstappen zijn successen boekt, heel bijzonder is. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen slaat daarmee terug naar de mensen die wijzen naar het materiaal: "Er zijn natuurlijk veel jaren van dominantie geweest, van zowel teams als coureurs. Maar bij Max was dit niet het geval. Hij heeft vorig jaar te maken gehad met de nodige concurrentie, en 2021 bijvoorbeeld ook met Lewis. Op 2023 na heeft hij echt altijd moeten vechten voor zijn succes."

Verstappen werd in de afgelopen vier jaar wereldkampioen, terwijl zijn team Red Bull in 2021 en 2024 geen constructeurskampioen werd.