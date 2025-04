Het team van Red Bull Racing zorgde al vroeg dit seizoen voor onrust. Ze voerden een rijderswissel door, en dat was opvallend. Het is wel duidelijk dat het zitje naast Max Verstappen geen makkelijke plek is, en juist daarom wil Isack Hadjar er graag rijden.

Liam Lawson werd na slechts twee races aan de kant geschoven door Red Bull. De Nieuw-Zeelander werd vervangen door Yuki Tsunoda, die zich iets beter in de RB21 lijkt te voelen. De auto's van Red Bull zijn lastig te besturen, en ze lijken haast om Max Verstappen heen te zijn gebouwd. Daarnaast is de Nederlander de absolute kopman van het team, en rijden zijn teamgenoten in dienst van hem.

Verstappen

Racing Bulls-coureur Isack Hadjar pakte in Japan zijn eerste punten. Hadjar is goed aan het seizoen begonnen, en hij ziet hoe lastig het is bij Red Bull. In Bahrein spreekt de Franse debutant zich uit bij de internationale media: "Om eerlijk te zijn, het lijkt erop dat het heel erg moeilijk is om naast Max te rijden. Maar het zorgt er ook voor dat ik nog liever naar Red Bull wil gaan, om uit te zoeken waarom dat is. Wat er precies aan de hand is. Voor mij is dat nog steeds het belangrijkste doel."

Eigen prestaties

Hadjar begint steeds beter in een ritme te komen. In Australië crashte hij nog in de opwarmronde, maar in de races daarna ging het steeds beter met hem. Het leverde hem complimenten van Red Bull op, maar zelf blijft hij koel: "Ik denk dat het nu ongeveer hetzelfde is als wat ik voor het seizoen al zei: als de auto als negende of achtste kan finishen, dan wil ik daar staan om het maximale uit de auto te halen. Ik wil niet buiten de top tien liggen. Als de auto in staat is om in de top tien te staan, dan moet ik er ook staan."