Lando Norris heeft een ijzersterke start van het seizoen achter de rug. De Britse McLaren-coureur heeft in de eerste drie races van het seizoen drie podiumplekken gepakt, en gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap. In Bahrein wil hij zijn goede score een vervolg geven.

Norris begon goed aan het seizoen met een zege in Australië. In China kwam hij achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri als tweede over de streep, en afgelopen weekend in Japan werd hij tweede achter Max Verstappen. In Suzuka kwam zijn teamgenoot Piastri als derde over de streep, waarmee McLaren dus hun tweede dubbele podiumfinish van het seizoen pakte. Ondanks deze sterke start van het seizoen, zijn ze alles behalve zeker van hun zaak.

Avondrace

Ze blijven zeer voorzichtig, maar Norris is wel positief over zijn kansen. Dit weekend gaat het seizoen verder met de Grand Prix van Bahrein, en daar heeft hij een goed gevoel over. Vol enthousiasme spreekt hij zich uit in de preview van zijn team McLaren: "Ik ben er zin in om hier te gaan racen dit weekend. Het is de eerste avondrace van het seizoen, dus ik ben benieuwd wat we kunnen doen in compleet andere omstandigheden dan we tot nu toe hebben gehad."

Goed momentum

Het gevoel bij Norris is in ieder geval goed. De Britse coureur aast op zoveel mogelijk punten, hij benadrukt dat dit zeer belangrijk is: "We hebben een goed momentum te pakken, met twee dubbele podiumfinishes op rij. We zijn nog maar net begonnen aan het seizoen, maar we kunnen nu al zien dat elk puntje echt telt. Dat is dan ook waar we ons weer op gaan richten, we gaan we voor een leuke race en een grote hoeveelheid punten die we kunnen pakken. Let's go!"

Norris voert het wereldkampioenschap aan met 62 WK-punten, hij heeft één punt voorsprong op Max Verstappen.