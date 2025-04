Max Verstappen maakte vorige week veel indruk met zijn zege in Japan. De Nederlander kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken, en veel kenners zijn zeer onder de indruk. Alpine-adviseur Flavio Briatore maakt zelfs de vergelijking met Michael Schumacher.

Verstappen liet in de afgelopen jaren regelmatig zien waarom veel mensen hem één van de beste coureurs ooit zien. Hij verbrak in de afgelopen jaren de nodige records, en kan dit jaar de vierde coureur ooit worden met vijf of meer wereldtitels. Verstappen beleefde een lastige start van het nieuwe seizoen waarin McLaren veel sneller was, afgelopen weekend in Japan liet hij echter weer zijn klasse zien en won hij zijn eerste Grand Prix van het jaar.

Senna & Schumacher

In de paddock zijn de meeste mensen enorm onder de indruk van Verstappen. Dat geldt ook voor Alpine-adviseur Flavio Briatore. De ervaren Italiaan krijgt in een interview met La Stampa de vraag of er een coureur is die hem doet denken aan Michael Schumacher: "Verstappen. Hij doet echt buitengewone dingen. De andere zijn kampioenen, maar hij is misschien de enige ster, net als Senna. We herinneren ons Ayrton allemaal nog wel, hij was een geweldige communicator en een aardige vent die vijf talen sprak."

Grote talenten

Briatore werkte in het verleden samen met Schumacher, en hij ziet dat er nu veel nieuwe talenten de sport betreden. Het geeft hem een goed gevoel: "Het is geweldig, want die jonge coureurs spreken dezelfde taal. Net als Antonelli, die net zijn rijbewijs heeft gehaald. Het zijn jongens die misschien nog niet eens mogen autorijden of de voorkeur geven aan een Uber. Ze trekken de aandacht van hun leeftijdsgenoten. Ik zie het bij mijn zoon: hij volgde het eerst niet, maar kijkt nu naar Norris, Piastri en Kimi. Bij onze coureurs van Alpine wat minder, nu ik erover nadenk."