George Russell is op een sterke manier aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Hij beschikt over een aflopend contract, maar hij lijkt niet te hoeven vrezen voor zijn zitje. Ralf Schumacher denkt daar echter anders over, en is van mening dat Russell op deze manier niet kan aanblijven.

Russell begon goed aan het seizoen met podiumplaatsen in Australië en China. Afgelopen weekend in Japan kon hij zich niet mengen in de strijd om de podiumplekken, en kwam hij als vijfde over de streep. In het wereldkampioenschap doet hij het ook aardig, en staat hij nu op de vierde plaats. Zijn achterstand op nummer drie Oscar Piastri is verwaarloosbaar, maar de Australiër beschikt wel over een flink snellere auto.

Russell maakt fouten

Ondanks Russells goede prestaties, is hij nog niet helemaal zeker van een zitje voor 2025. Bij Mercedes lijken ze daar niet moeilijk over te doen, maar oud-coureur Ralf Schumacher heeft een andere mening. In de podcast Backstage Boxengasse reageert hij kritisch op Russells prestaties in Japan: "We hebben zijn geweldige potentieel uitvoerig beschreven. Hij heeft de snelheid, maar maakte daar ook gewoon een fout. Zo moet je het zien. In de kwalificatie gooide hij het weg in de eerste sector, waardoor zijn kans op pole en de zege vervloog. De auto was gewoon goed genoeg."

'Zo kan Russell niet aanblijven'

Schumacher vindt dat het een fout was van Russell. De Duitser begint te twijfelen aan zijn toekomst bij Mercedes: "Bij Antonelli is het nog te vroeg, maar als je ziet hoe snel hij was in de race. Er was verkeer, en toch deed Antonelli het geweldig. Zo kan Russell niet aanblijven bij Mercedes, denk ik. Hij moet er meer uithalen, want zo worden wereldkampioenen gevormd. Kijk bijvoorbeeld naar Max Verstappen, die rijdt zonder fouten te maken. Daarnaast maakt Max zijn auto ook beter."