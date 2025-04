Yuki Tsunoda reed afgelopen weekend in Japan zijn eerste Grand Prix voor Red Bull. Hij stond in het middelpunt van de aandacht, maar wist geen punten te scoren. Tsunoda was trots, maar hoopt nu op een rustiger weekend in Bahrein.

Tsunoda verving in Japan Liam Lawson. De Japanner zag er goed uit in de vrije trainingen, maar had het vervolgens lastig in de kwalificatie. Hij viel af in Q2, en wist hierdoor geen punten te scoren in de Grand Prix op zondag. Het feit dat hij puntloos bleef, was pijnlijk. Verder liet hij een goede indruk achter, en men is dan ook benieuwd wat hij kan laten zien in Bahrein.

Rustigere week

Tsunoda zelf wil ook gaan scoren in Bahrein. De Japanner hoopt op iets meer rust, zo laat hij weten in zijn preview: "Ik kijk ernaar uit om in Bahrein te zijn en me weer te focussen op het racen met mijn team. Japan was een gekke week, de hele opbouw naar de race was druk en de week zelf ook. Ik genoot van mijn thuisrace, maar ik ben ook enthousiast over de komende rustigere week om iets meer te kunnen settelen bij het team. Ik heb veel geleerd in Suzuka en begrijp de RB21 en hoe het team opereert veel beter."

Punten scoren

Tsunoda hoopt in Bahrein zijn eerste punten namens Red Bull te scoren. De Japanner barst van het zelfvertrouwen en wijst dat als zijn grote doel aan: "Het is nu aan mij om de kennis te laten zien en ervoor te zorgen dat ik kan presteren en het maximale uit de auto kan halen. We kennen het circuit van Bahrein allemaal heel erg goed en de omstandigheden zullen compleet anders zijn, dus ik moet op snelheid zijn en ervoor zorgen dat de kwalificatie deze week wel goed verloopt."

Tsunoda weet precies wat hij moet doen om dat voor elkaar te krijgen: "Ik denk dat als ik de voorbereiding van de banden beter leer kennen, ik de auto op een betere plek voor de race kan krijgen en hopelijk kan ik dan punten scoren. Ik weet zeker dat ik dat kan laten zien."