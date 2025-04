Het team van Mercedes is op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal kon zich in Japan niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen, en daar baalt Toto Wolff van. De teambaas hoopt nu op een goed resultaat in Bahrein.

Mercedes kon zich afgelopen weekend in Japan niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli moesten het doen met de vijfde en de zesde plaats. Voor Mercedes was het wederom een dubbele puntenscore, en dat zorgt ervoor dat ze goede zaken doen in het constructeurskampioenschap. Ze staan daar op de tweede plaats achter McLaren.

Podiumkansen

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontbrak in Japan. Hij volgde de race van afstand, maar baalde wel van het resultaat. In de preview van Mercedes kijkt hij eerst even terug op de race in Japan: "We lieten daar een goede pace zien in de trainingen, maar kregen het niet voor elkaar om dat door te trekken naar de kwalificatie. Dat heeft een kans op een goed resultaat op zondag geschaad. Het is lastig om op Suzuka in te halen, en de race was een simpele eenstopper, dus er waren gewoon weinig kansen."

Wolff is echter wel van mening dat Mercedes veel goede dingen heeft laten zien op het circuit van Suzuka: "Er zijn positieve dingen die we uit het weekend mee kunnen nemen. De auto liet weer potentie zien, en als we beter hadden gepresteerd, was een podiumplaats zeker mogelijk geweest."

Grote uitdaging

Wolff verlegt de aandacht nu naar Bahrein. Op het circuit van Sakhir hoopt hij dat zijn team weer kan gaan scoren. Hij wil niet te vroeg juichen: "Bahrein wordt een nieuwe test voor de progressie die we hebben geboekt met onze auto voor dit jaar. Het is een circuit met een hobbelige ondergrond, en normaal gesproken hebben we te maken met hoge baantemperaturen. Dat maakt het zwaar voor de banden, en het is een soort circuit waar we het vorig jaar lastig hadden."