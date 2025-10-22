Ook het team van Racing Bulls zet vrijdag een rookie in tijdens de eerste vrije training in Mexico. De Italiaanse renstal kiest ervoor om de Japanner Ayumu Iwasa te laten rijden. Hij fungeert dit jaar als reservecoureur voor de Red Bull-teams.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden in de Formule 1. Het Autodromo Hermanos Rodriguez wordt door veel teams gezien als de ideale plek om een rookie in te zetten, alleen het team van Sauber heeft geen aankondiging gedaan.

Vervanger van Lawson

Gisteravond meldde het team van Alpine dat Paul Aron zal gaan rijden in Mexico, en vandaag is ook Racing Bulls met een aankondiging gekomen. Iwasa zal vrijdag plaatsnemen in de VCARB 02 van Liam Lawson, en hij gaat zijn tweede vrije training van het jaar rijden. In Bahrein mocht hij al plaatsnemen in de RB21 van Max Verstappen bij Red Bull Racing, en vorig jaar reed hij namens Racing Bulls al een training in zijn thuisland.

Super Formula

Iwasa combineert zijn reserverol bij de Red Bull-teams dit jaar met een seizoen in de Super Formula in Japan. In dat kampioenschap komt hij uit voor Team Mugen, en staat hij momenteel op de derde plaats in het kampioenschap. Door zijn verplichtingen in Japan kan Iwasa niet elk F1-weekend als reservecoureur fungeren.

Welke rookies komen er in actie in VT1 in Mexico?

McLaren: Patricio O'Ward (Lando Norris)

Ferrari: Antonio Fuoco (Lewis Hamilton)

Mercedes: Frederik Vesti (George Russell)

Red Bull: Arvid Lindblad (Max Verstappen)

Aston Martin: Jak Crawford (Lance Stroll)

Racing Bulls: Ayumu Iwasa (Liam Lawson)

Williams: Luke Browning (Carlos Sainz)

Haas: Ryo Hirakawa (Oliver Bearman)

Alpine: Paul Aron (Pierre Gasly)