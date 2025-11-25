user icon
icon

Red Bull krijgt advies over ideale vervanger van Tsunoda

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull krijgt advies over ideale vervanger van Tsunoda
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 19:19
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull-junior Ayumu Iwasa heeft afgelopen weekend de titel in de Super Formula gewonnen. De Japanner is volgens zijn engineer een betere rijder dan huidig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. Momenteel staat de Japanse F1-coureur zeventiende in het wereldkampioenschap en heeft hij nog geen stoeltje voor 2026. 

In gesprek met Motorsport.com vertelde Tomohiko Koike, de engineer van Iwasa, dat hij steeds beter wordt. De Japanner heeft dit seizoen al een paar sessies mogen rijden in de Formule 1, namelijk tijdens de Grand Prix van Bahrein en Mexico. Hij reed voor beide Red Bull-teams. 

Meer over Red Bull Racing Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Iwasa wordt steeds beter

"Iwasa wordt steeds beter. Wat betreft zijn rijvaardigheid en zijn benadering van racen was hij beter dan vorig seizoen. Dit seizoen is hij erg consistent geweest en ik zou zeggen dat zijn gemiddelde prestaties de beste waren van alle coureurs, beter dan die van Sho Tsuboi en Kakunoshin Otha", zo vertelt Koike over Iwasa. 

Volgens Koike is Iwasa beter dan Yuki Tsunoda. "Het is vrij eenvoudig om Iwasa in de Formule 1 voor te stellen. Ik denk dat hij beter zou zijn dan Tsunoda. Ik ken Tsunoda niet persoonlijk, maar ik vind Iwasa niet alleen indrukwekkend qua rijvaardigheid, maar ook qua vermogen om de auto af te stellen, net als Nojiri. Daarom denk ik dat hij beter zou kunnen rijden in de F1 dan sommige coureurs die nu op de grid staan. Hij moet alleen een kans krijgen, en dat is het moeilijkste."

Bijna alle stoeltjes zijn gevuld in de Formule 1 voor 2026, maar bij Racing Bulls zijn nog twee stoeltjes open. Yuki Tsunoda, Arvid Lindblad en Liam Lawson strijden met zijn drieën om een stoeltje bij een Red Bull-team. Iwasa maakt daardoor weinig kans voor een stoeltje in de F1. 

Iwasa twijfelt over toekomst

Iwasa zegt over zijn toekomst: "Ik denk dat het aan mij is om die waarde optimaal te benutten, dus ik wil verdergaan op een manier waarbij ik ten volle gebruik kan maken van de titel van kampioen, van nummer één in Japan."

F1 Nieuws Yuki Tsunoda Ayumu Iwasa Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.107

    Dat wordt dan de volgende harakiri als je die naast Max zet over een paar jaar.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 19:44
  • Patrace

    Posts: 6.354

    Ik lees geen twijfel in de reactie van Iwasa.

    Maar of hij beter is dat Tsunoda bij Red Bull weet ik niet.
    Ik denk dat Tsunoda wel klaar is in de F1. Van Lawson vind ik dat hij te agressief is en daardoor te vaak in aanvaring komt met andere coureurs. Dus die mist controle of kan zijn emoties niet inhouden. Of beide.
    Hadjar doet het echt goed, maar die zou ik nog niet naar Red Bull halen. Een extra jaar rijpen bij Racing Bulls zou helemaal prima zijn.
    Eigenlijk moet je als Red Bull proberen Piastri te halen. Die is niet happy bij McLaren. Maar als je die haalt, gooi je voor jaren de deur dicht voor Hadjar. Tenzij Verstappen vertrekt na volgend seizoen.
    Ben benieuwd welke keuzes Red Bull gaat maken.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 20:02

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 117
  • Podiums 0
  • Grand Prix 112
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar