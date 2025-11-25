Red Bull-junior Ayumu Iwasa heeft afgelopen weekend de titel in de Super Formula gewonnen. De Japanner is volgens zijn engineer een betere rijder dan huidig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. Momenteel staat de Japanse F1-coureur zeventiende in het wereldkampioenschap en heeft hij nog geen stoeltje voor 2026.

In gesprek met Motorsport.com vertelde Tomohiko Koike, de engineer van Iwasa, dat hij steeds beter wordt. De Japanner heeft dit seizoen al een paar sessies mogen rijden in de Formule 1, namelijk tijdens de Grand Prix van Bahrein en Mexico. Hij reed voor beide Red Bull-teams.

Iwasa wordt steeds beter

"Iwasa wordt steeds beter. Wat betreft zijn rijvaardigheid en zijn benadering van racen was hij beter dan vorig seizoen. Dit seizoen is hij erg consistent geweest en ik zou zeggen dat zijn gemiddelde prestaties de beste waren van alle coureurs, beter dan die van Sho Tsuboi en Kakunoshin Otha", zo vertelt Koike over Iwasa.

Volgens Koike is Iwasa beter dan Yuki Tsunoda. "Het is vrij eenvoudig om Iwasa in de Formule 1 voor te stellen. Ik denk dat hij beter zou zijn dan Tsunoda. Ik ken Tsunoda niet persoonlijk, maar ik vind Iwasa niet alleen indrukwekkend qua rijvaardigheid, maar ook qua vermogen om de auto af te stellen, net als Nojiri. Daarom denk ik dat hij beter zou kunnen rijden in de F1 dan sommige coureurs die nu op de grid staan. Hij moet alleen een kans krijgen, en dat is het moeilijkste."

Bijna alle stoeltjes zijn gevuld in de Formule 1 voor 2026, maar bij Racing Bulls zijn nog twee stoeltjes open. Yuki Tsunoda, Arvid Lindblad en Liam Lawson strijden met zijn drieën om een stoeltje bij een Red Bull-team. Iwasa maakt daardoor weinig kans voor een stoeltje in de F1.

Iwasa twijfelt over toekomst

Iwasa zegt over zijn toekomst: "Ik denk dat het aan mij is om die waarde optimaal te benutten, dus ik wil verdergaan op een manier waarbij ik ten volle gebruik kan maken van de titel van kampioen, van nummer één in Japan."