Max Verstappen schreef afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix van het jaar op zijn naam. In Japan versloeg hij de McLarens, terwijl dat team er ook sterker uit zag. Andrea Stella stelt dat Verstappen een betere auto nodig heeft om mee te vechten om de titel.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 pakken. In Australië en Japan wist hij echter niet te winnen, maar in Japan liet hij zien dat niemand hem over het hoofd mag zien. Hij reed een magistraal polerondje, en was op zondag de concurrentie de baas in de Grand Prix. Hij staat nu op 61 WK-punten, en dat betekent dat hij nog maar één puntje achter op wereldkampioenschapsleider Lando Norris staat.

Beste auto

Bij Norris' team McLaren maken ze zich nog weinig zorgen. Teambaas Andrea Stella wijst namelijk naar het feit dat zijn renstal de beste auto heeft. Hij doet er een opvallende uitspraak over en wordt geciteerd door Motorsport Week: "Ik denk dat de belangrijkste voorwaarde om beide titels te winnen is dat je de beste auto hebt. Op de één of andere manier heeft dit te maken met wat ik eerder zei: het is belangrijk dat we op een robuuste manier blijven racen als we niet kunnen winnen."

Titelkansen voor Verstappen

Stella kan wel leven met dit resultaat. De Italiaanse teambaas kan het niet laten om een groot verschil met de concurrent Max Verstappen aan te stippen: "Als je niet in staat bent om te winnen, op het podium eindigt en op de lange termijn zo blijft presteren, dan denk ik dat het zeker lonend zal zijn. Op de één of andere manier maakt Max momenteel zelf het verschil, maar het wordt natuurlijk heel lastig om dat voor 24 raceweekenden vol te houden, als je niet over de beste auto beschikt."