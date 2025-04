Het team van Red Bull Racing won afgelopen weekend in Japan hun eerste Grand Prix van het seizoen. Max Verstappen was trots op zijn zege, maar bleef wel realistisch. Red Bull hoopt later dit seizoen te kunnen profiteren van een belangrijke regelwijziging, zo stelt Christian Horner.

Red Bull kende tot het raceweekend in Japan geen sterk weekend. De renstal had het zwaar, en moest veel tijd toegeven op McLaren. Verstappen liet in Japan zien dat hij het verschil kan maken, maar er moet nog wel veel gebeuren. Ze hopen dat ze vanaf het raceweekend in Spanje kunnen toeslaan, want vanaf die race gaat de FIA strenger controleren op doorbuigende voorvleugels.

Onduidelijkheid

De strengere controles op de flexiwings kunnen een voordeel zijn voor Red Bull. Het team heeft immers altijd geroepen dat ze hierdoor niet worden geraakt. Teambaas Christian Horner blijft kalm in gesprek met de internationale media: "Er is nog veel onduidelijk over hoe dit de auto's gaat veranderen. Het window van deze auto's is heel erg klein en de verandering van de voorvleugel is een significante ingreep. Dus het wordt interessant om te zien wie het gaat treffen. Niets is immers gegarandeerd."

Red Bull kijkt naar zichzelf

Horner probeert zich meer te focussen op zijn eigen team. Hij weet wat Red Bull moet gaan doen: "We weten zelf op welke vlakken we de auto moeten verbeteren. Het hele team is daar echt op gericht. Maar dit kampioenschap zal gaan draaien om het maximaliseren van de kansen die we hebben. In Melbourne werden we nipt tweede, in de sprint van China waren we erg competitief in de eerste helft, maar daarna vielen we weg. In de Grand Prix reden we erg goed op de harde band toen we als vierde eindigden. Dus we weten dat als wij het potentieel van deze auto vrijspelen, dat we dan vooraan meedoen."