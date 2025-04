Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn zege in Japan. Het was een grote verrassing, want niet veel mensen hadden dit zien aankomen. Ook Christian Danner was onder de indruk, en hij stelde dat Verstappen uit een ander universum komt.

Verstappen begon het weekend in Japan zonder al te hoge verwachtingen. Hij stelde dat Red Bull nog genoeg problemen had, maar in de kwalificatie bleek hij sneller te zijn dan verwacht. Hij startte de race op de pole position, en wist vervolgens knap de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden. Bij de papajakleurige renstal wachtten ze op een foutje van Verstappen, maar die kwam niet. Hij bleek te sterk te zijn.

Geen sterke auto

Na afloop kwamen veel kenners superlatieven te kort. Verstappen had zeker niet de snelste auto, en dat maakte zijn zege zo knap. Die mening deelt ook oud-coureur Christian Danner in gesprek met Servus TV: "Dat is gewoon Max Verstappen, en dat zonder meewerkende factoren. Je hebt altijd nog meer respect als je in een auto hebt gezeten en weet hoe moeilijk het eigenlijk is om alles echt bij elkaar te brengen."

Ander universum

Volgens Danner is het nog lastiger om dit voor elkaar te krijgen op een circuit zoals Suzuka: "In Suzuka is het ook extreem lastig om precies de grip te vinden waardoor je meteen voluit kan gaan als je de eerste bocht ingaat." Het was zeer lastig om in te halen, maar volgens Danner doet dat niets af aan het geweldige resultaat van Verstappen: "Het hangt gewoon af van het gevoel van de coureur. Maar het is niet alleen dat hij in een soort andere league zit, hij is gewoon zo dat hij in een compleet ander universum zit."

Het was Verstappens eerste zege van het jaar. Door zijn overwinning is hij flink ingelopen op Lando Norris in de strijd om het wereldkampioenschap.