Max Verstappen versloeg afgelopen weekend de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De papajakleurige bolides waren sneller, maar ze konden Verstappen niet verslaan. Norris stelt dat McLaren op één gebied ver achter ligt op de Red Bull van Verstappen.

McLaren was op een oppermachtige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal wordt gezien als de grote titelfavoriet, en ook in Japan begonnen ze goed aan het weekend. In de kwalificatie werden ze echter afgetroefd door Verstappen, waarna ze hem in de race niet echt konden aanvallen. Verstappen maakte geen fout, terwijl inhalen ook zeer lastig is op het circuit van Suzuka.

Strategische keuzes

De strategie van McLaren was niet heel sterk, maar Norris stelde tegenover de internationale media dat dit makkelijk praten was: "Misschien had ik nog langer door kunnen rijden of hadden we eerder naar binnen kunnen gaan. Maar dan loop je weer het risico met een Safety Car en zo. Het is makkelijk om achteraf te zeggen 'je had dit moeten doen', maar als ik twee rondjes eerder was gestopt en er was een Safety Car gekomen, dan stonden we voor schut. Je kan ze ook niet allemaal winnen, en dat moet je soms accepteren."

Achterstand op Red Bull

Norris is van mening dat McLaren naar zichzelf moet kijken. De Britse coureur vindt dat zijn team op één punt te kort kwam ten opzichte van Verstappens team Red Bull: "We hebben dingen waar we aan moeten werken. We waren heel erg goed in de delen met hoge snelheid, waarschijnlijk hebben we daar de beste auto van allemaal. Maar op de langzame stukken lagen we flink achter op de Red Bull, en daar hebben we in de kwalificatie veel laten liggen. Dus daar hebben we ook wat verloren in de race. We hebben dus genoeg om aan te werken."