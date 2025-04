Het team van McLaren werd afgelopen weekend voor het eerst verslagen. In Japan ging de zege naar Max Verstappen, maar waren de McLarens zeer snel. Verstappen liet zien dat McLaren te verslaan is, maar George Russell denkt dat het team nog niet het beste heeft laten zien.

Verstappen reed in Japan een dijk van een race. Hij hield het hoofd koel, en maakte tijdens de hele race geen enkele fout. Hij liet zien dat de McLarens te verslaan zijn, maar veel mensen denken dat de papajakleurige bolides alsnog zullen domineren in de rest van het seizoen. Mercedes-coureur George Russell blijft bijvoorbeeld volhouden dat McLaren echt onverslaanbaar is in dit seizoen.

Eigen prestaties

Russell reed zelf een stabiele race in Japan. Hij kwam als vijfde over de streep, en daar was hij redelijk tevreden mee. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "De laatste jaren heb ik niet consistent gepresteerd. Ik wil eraan werken om dit jaar minder ups en downs te hebben. Op dat front is het jaar behoorlijk goed van start gegaan. Ik ben relatief tevreden, we hadden het niet beter kunnen doen in de eerste races. Hier was de vierde plaats waarschijnlijk iets passender geweest."

'Beste van McLaren moet nog komen'

Russell verwacht dit jaar geen wonderen. Ondanks de zege van Verstappen in Japan, denkt hij nog steeds dat McLaren onverslaanbaar is: "Het beste van McLaren moet nog komen, want het waren drie koude races. Als we naar Bahrein en Saoedi-Arabië gaan, zal het iets van 35 graden Celsius zijn en we zullen zien dat die McLaren-gasten dan gaan schitteren. We zijn altijd sterker geweest in koelere omstandigheden, dus ik blijf wel realistisch. We hebben drie heel goede races gehad, maar er komen nog 21 races aan."

Russell mag vooralsnog tevreden zijn. Hij staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft slechts vier punten achterstand op McLaren-coureur Oscar Piastri.