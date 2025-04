Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Bahrein. Het is de tweede race van de eerste triple header van het seizoen. Voor het eerst dit jaar hoeven de fans in Nederland niet extreem vroeg op te staan om naar de sessies te kijken.

Afgelopen weekend werd op het circuit van Suzuka de Japanse Grand Prix verreden. De teams en coureurs kunnen niet rustig bijkomen, want ze mogen direct weer aan de bak. Op het circuit van Sakhir wordt de Bahreinse Grand Prix verreden, en dat is direct de eerste race onder het kunstlicht van het jaar. In de afgelopen seizoenen was het nog de seizoensopener, maar nu is de race meer naar achteren verschoven.

De eerste drie races van het seizoen vormden een flinke uitdaging voor de fans in Europa. Men moest immers vroeg opstaan om naar de Grands Prix in Australië, China en Japan te kijken. De Grand Prix van Bahrein wordt namelijk om 17:00 Nederlandse tijd. Ook de andere sessies worden verreden op redelijk gunstige tijden. Zo begint de kwalificatie op zaterdag om 18:00 Nederlandse tijd.

Starttijden Bahrein (Nederlandse tijd):

Vrijdag 11 april:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 12 april:

Derde vrije training: 14:30 - 15:30

Kwalificatie: 18:00 - 19:00

Zondag 13 april

Grand Prix van Bahrein: 17:00

Waar is de Grand Prix van Bahrein te zien?

De Formule 1 wordt in Nederland uitgezonden door Viaplay. Voor een abonnement bij de streamingdienst moet er wel worden betaald, maar dat zijn er wel uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien rondom de sessies. Naast Viaplay kan er ook naar de Grand Prix worden gekeken bij F1 TV. Ook voor deze dienst moet er worden betaald, en ook hier kan men terecht voor uitgebreide programma's rondom de sessies.