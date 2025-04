Max Verstappen had niet de snelste auto in Japan, maar hij wist de race wel te winnen. De Nederlander reed een ijzersterke race, en ontving veel complimenten. Ook Fernando Alonso was onder de indruk, en hij stelt dat hij veel van zichzelf herkent in Verstappen.

Verstappen sloeg zijn eerste slag op de zaterdag. In de kwalificatie reed hij een geweldig rondje, en pakte hij de pole position. In de race hield hij de koppositie vast, en maakte hij geen enkele fout. De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri reden vlak achter hem, maar ze kwamen er niet langs. Verstappen was na afloop enorm trots op zijn zege, maar hij stelde wel dat er nog werk aan de winkel is bij Red Bull.

Gevecht met Vettel

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is lovend over Verstappen. De Spanjaard maakte in gesprek met de internationale media een vergelijking met zijn tijd bij Ferrari: "Ik heb me ook in die positie gevonden. Ik heb ook met de derde of vierde auto van het veld om de wereldtitels gevochten." Hij weet hoe lastig dit is: "Aan het einde van de rit is dat gewoon heel moeilijk. Voor mij was het heel lastig om Vettel te verslaan. Ik hoop voor Max dat hij tot het einde kan vechten, maar Red Bull zal die auto een beetje moeten verbeteren."

Verstappen kan het

Alonso trekt de vergelijking met 2012, toen hij met een tegenvallende Ferrari toch om de titel vocht. Hij stelt dat Verstappen nu zeker niet de zwakke schakel is: "Hij heeft al vier wereldtitels gewonnen. Dus hij kan ook echt wel vechten in een auto die iets minder competitief is. Maar dat is wel heel erg moeilijk. Mensen hebben vaak niet door hoe moeilijk het is om steeds voor jezelf het perfecte weekend af te werken. Maar tot nu toe lukt hem dat toch."