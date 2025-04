Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend een wisselvallige race in Japan. Max Verstappen schreef de race op zijn naam, terwijl Yuki Tsunoda geen punten wist te pakken. Ondanks de nulscore was Helmut Marko tevreden over de prestaties van Tsunoda.

Tsunoda reed in zijn thuisland zijn eerste Grand Prix voor Red Bull Racing. Hij moest Max Verstappen rugdekking gaan geven, en dat lukte ook in de vrije trainingen. In de kwalificatie ging het mis, waarna hij in de race geen rol van betekenis kon spelen. Verstappen reed op zijn beurt een ijzersterke race, en hij hield het hoofd koel met de twee jagende McLarens achter zich. Bij Red Bull waren ze heel blij met zijn zege.

Trots op Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko was ook heel erg tevreden met de zege van Verstappen. De Oostenrijkse teamadviseur deelde complimenten uit in gesprek met F1 TV: "Het was eigenlijk alleen Max, ongelooflijk! Hij reed 53 rondjes zonder ook maar één fout te maken. En tactisch gezien, zodra Lando Norris één of twee tienden dichter bij kwam... Het was simpelweg ongelooflijk. En in de kwalificatie reed Max ook al zo'n geweldig rondje."

Ook tevreden met Tsunoda

Marko had nog meer complimenten klaarliggen. Ondanks dat Tsunoda geen punten wist te pakken, was Marko wel heel erg blij met hem. Hij stelde dat de Japanner aan de verwachtingen van Red Bull voldeed. Marko legde zijn mening uit: "Hij verloor door de kwalificatie. Hij maakte een foutje in bocht één, maar in alle andere sessies zat hij dicht bij Max, op zo'n twee tot drie tienden. Daar zijn we ook precies naar op zoek. Voor Liam Lawson vormde de kwalificatie ook een probleem, maar ik denk dat hij daar van kan herstellen. Dan kan hij ook in de punten gaan eindigen."

Tsunoda en Lawson krijgen volgende week weer de kans om punten te gaan pakken, aangezien dat de Grand Prix van Bahrein op de planning staat.