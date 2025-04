Max Verstappen maakte vandaag veel indruk in de kwalificatie in Japan. Hij pakte de pole position, en daarmee verraste hij veel mensen. Fernando Alonso kon zijn ogen niet geloven, en wat na afloop van de sessie zeer complimenteus over de prestaties van Verstappen.

Alonso kende zelf geen sterke kwalificatie op het circuit van Suzuka. De Spaanse Aston Martin-coureur noteerde slechts de dertiende tijd, en bekeek de ontknoping van de kwalificatie vanuit de mediapen. Samen met de verslaggever van Viaplay keek hij met open mond naar de poleronde van Verstappen. Alonso stak zijn bewondering voor Verstappen, die de McLarens wist te verslaan, niet onder stoelen of banken.

Superlatieven

Direct nadat Verstappen zijn pole position had binnengesleept, sprak Alonso zich over de sterke prestatie van de Nederlander uit. Voor de camera van Viaplay kwam hij superlatieven te kort: "Dit kan alleen hij. Dit kan echt alleen hij. Ik denk dat er op dit moment geen andere coureur is die een auto zó ver naar voren kan zetten, veel verder dan die auto eigenlijk zou verdienen. Het was echt een magisch moment, voor iedereen die het heeft mogen zien."

Alonso baalt van zijn eigen niveau

Alonso was niet zo blij met zijn eigen resultaat. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft nog geen punt gescoord, en viel uit in Melbourne en Shanghai. Ook in Japan gaat het nog niet helemaal lekker met Alonso: "Ik voel me nog niet heel erg zelfverzekerd in de auto. We zitten nog niet op het niveau waarop we de top tien kunnen halen. Als we ooit Q3 willen halen, dan zullen we de auto veel meer moeten verbeteren. Uit alle analyses bleek al dat het moeilijk zou worden om überhaupt Q2 te halen. Hopelijk kunnen we morgen meestrijden om de punten. Een verbetering van 0,2 seconden zou ons hele leven op zijn kop zetten."