Max Verstappen heeft de oppermachtige McLarens verslagen in de kwalificatie in Japan. Op het circuit van Suzuka liet Verstappen zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is, en hij pakte de pole position. Verstappen was enorm trots op zijn resultaat.

Niemand had verwacht dat Verstappen een gooi kon doen naar de pole position in Japan. De Red Bull zag er dit weekend aardig uit, maar Verstappen klaagde meermaals over problemen. In de kwalificatie waren de verschillen echter klein, en bleek dat de McLarens helemaal niet onverslaanbaar zijn. Verstappen perste er een buitengewoon rondje uit, en de pole werd een prooi voor hem. Bij Red Bull juichten de monteurs, want dit was een welkome verrassing.

Balans

Verstappen nam na afloop de felicitaties in ontvangst. Trots zwaaide hij naar de aanwezige fans, en nam hij de microfoon aan om de vragen te beantwoorden van interviewer van dienst Naomi Schiff. Met een tevreden blik keek hij terug op zijn kwalificatie: "We hebben het best mogelijke gedaan om de gewenste balans van de auto te vinden. Het was zeker niet makkelijk, maar elke sessie wisten we onszelf een klein beetje te verbeteren."

Geheime ingrediënt

Het feit dat Red Bull stapje voor stapje verbetering wist te boeken bleek cruciaal te zijn voor Verstappen. Het was het geheime ingrediënt voor de pole position, en daar deed hij na afloop van de kwalificatie ook niet heel geheimzinnig over: "Dat maakte echt het verschil voor ons. In dat laatste rondje konden we echt vol gas gaan en daarmee hebben we onszelf beloond. We zullen zien wat de dag van morgen gaat brengen en we zullen ons best gaan doen."

Er is een kans op regen in de race van morgen, en dat kan in het voordeel gaan werken van Verstappen die normaal gesproken zeer goed voor de dag komt in regenachtige omstandigheden.