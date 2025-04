Het team van Ferrari moest zich na afloop van de tweede vrije training melden bij de stewards in Japan. De Italiaanse renstal had een fout gemaakt bij de herstart, en dat levert ze nu een waarschuwing op. Ook Lewis Hamilton krijgt voor dit moment een waarschuwing.

De tweede vrije training in Japan was een grote chaos. Tijdens de sessie op het circuit van Suzuka werd er vier keer met de rode vlag gezwaaid. Dit zorgde ervoor dat de teams bij elke hervatting van de sessie weer snel de baan op wilden gaan om de verloren tijd goed te maken. Maar als de coureurs zich verzamelen aan het einde van de pitlane, moeten ze dat wel volgens de regels doen.

Inhalen in de pits

Het team van Ferrari had hier een fout gemaakt. Tijdens de herstart hadden ze Lewis Hamilton via de working lane auto's in de fast lane laten inhalen. Dit kan gevaarlijk zijn voor monteurs of ander personeel dat in de working lane loopt. Het is dan ook tegen de regels, en Ferrari heeft toegegeven dat ze een fout hebben gemaakt. De stewards hebben het moment besproken met Ferrari, en dat leverde het team een waarschuwing op.

Aangezien Hamilton de coureur was die de overtreding maakte, heeft ook hij een waarschuwing ontvangen van de stewards in Japan. Ferrari en Hamilton zijn echter niet de enigen die deze fout hebben gemaakt tijdens de vrije training in Japan. Ook het team van Aston Martin moest zich melden voor een vergelijkbaar moment met Lance Stroll. De Canadees deed precies hetzelfde als Hamilton, en de stewards zijn dan ook streng. Ook Stroll en zijn team Aston Martin hebben een waarschuwing gekregen.

De tweede vrije training in Japan lag uiteindelijk vier keer stil. Een crash van Jack Doohan, een spin van Fernando Alonso en twee bermbrandjes waren de oorzaak hiervan.