"Tsunoda verzweeg Red Bull-overstap zelfs voor zijn ouders"

Yuki Tsunoda is begonnen aan zijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur. In zijn thuisland Japan staat hij direct in het middelpunt van de aandacht. Zijn overstap naar Red Bull was vorige week een slecht bewaard geheim, al heeft Tsunoda het zelf aan niemand laten weten. Hij hield het zelfs geheim voor zijn ouders.

Direct na de Chinese Grand Prix werd duidelijk dat Liam Lawson onder druk stond bij Red Bull. Zijn prestaties vielen tegen, en Red Bull besloot in te grijpen. De Oostenrijkse renstal stuurde Lawson terug naar Racing Bulls, en Tsunoda bewandelde de omgekeerde weg. De Japanner wil direct gaan scoren, en hij barst tevens van het zelfvertrouwen. Het was een bijzondere week voor hem.

Tijdlijn

In Suzuka legt Tsunoda aan de internationale media uit hoe Red Bull hem het nieuws bracht. Hij kreeg direct na China een belletje van Christian Horner: "Ik kreeg te horen dat ik voorbereid moest zijn, omdat er dingen konden veranderen. Daarna was ik toch al in Engeland om de voorbereidingen op Suzuka te doen bij Racing Bulls. De plannen veranderden, en ik heb meteen een simulatorsessie gedaan bij Red Bull, op dat moment nog voor het 'geval dat'. Tijdens de dagen dat ik in Engeland was, heeft Christian het nieuws persoonlijk aan me bevestigd. Dat was de tijdlijn."

Tsunoda hield het geheim

Horner drukte Tsunoda op het hart dat hij niemand op de hoogte mocht brengen van het nieuws. De Japanner luisterde daar goed naar, en hield het zelfs geheim voor zijn eigen omgeving: "Christian wilde dat ik het vertrouwelijk zou houden. Ik heb letterlijk met niemand gebeld. En als ik wel iemand zou hebben gebeld, dan zou ik het hier niet gaan vertellen! Maar ik hield het zelfs geheim voor mijn ouders, ik heb het ze pas één dag voordat het nieuws naar buitenkwam verteld!"