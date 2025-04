Het team van Ferrari aast dit weekend in Japan op sportieve revanche. De Italiaanse renstal heeft een teleurstellende seizoenstart achter de rug, en in China werden beide auto's gediskwalificeerd. Charles Leclerc komt nu met een opvallende verklaring voor die dubbele diskwalificatie.

Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De prestaties van het team vielen flink tegen, en in China scoorden ze uiteindelijk geen punten in de race. Charles Leclerc en Lewis Hamilton finishten wel in de top tien, maar na afloop werden ze allebei gediskwalificeerd. De wagen van Leclerc was te licht, terwijl de skid blocks onder de auto van Hamilton te ver waren afgesleten.

Limiet opzoeken

In Japan heeft Leclerc voor het eerst gereageerd op zijn diskwalificatie. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Wanneer je fouten maakt, dan leer je daar uiteraard van. Zeker als het zo kostbaar is geweest. Iedereen speelt met de limiet en probeert zo dicht mogelijk in de buurt van de limiet te komen, maar het deed heel erg pijn dat beide auto's er boven zaten. Het begin van het seizoen is heel lastig. De eerste twee races waren heel moeilijk. Het tempo voldeed niet aan de verwachtingen. Om dan meer punten te verliezen dan we al deden, dan doet dat pijn."

Lessen geleerd

Het leek erop dat Leclercs diskwalificatie werd veroorzaakt door te ver afgesleten banden. De Monegask stelt dat Ferrari deze fout niet nog een keer gaat maken: "Ik heb er vertrouwen in dat we hiervan zullen leren. Natuurlijk proberen we het te begrijpen en te analyseren waar het fout ging om het proces een klein beetje te veranderen. Het was echt een optelsom van allerlei dingen waardoor de marge niet groot genoeg was."

Ferrari staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben zeventien WK-punten bij elkaar gereden, en daarmee staan ze op gelijke hoogte met Williams.