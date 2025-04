Yuki Tsunoda rijdt vanaf dit weekend voor het team van Red Bull. Na vier seizoenen bij het zusterteam krijgt hij eindelijk de kans bij het topteam. Zijn goede vriend en oud-teamgenoot Pierre Gasly is blij voor hem, maar hij vraagt zich af of de Japanner het goed gaat doen.

Tsunoda en Gasly waren twee jaar lang elkaars teamgenoten bij het toenmalige AlphaTauri. Ze werden goede vrienden, en ze spreken elkaar nog steeds regelmatig. Gasly kreeg zelf een half seizoen de kans naast Max Verstappen bij Red Bull, maar dat avontuur was ook snel voorbij. De Fransman maakte na zijn tijd bij de Red Bull-familie de overstap naar Alpine, waar hij vandaag de dag nog steeds rijdt.

Gesprek

Gasly steunt zijn goede vriend Tsunoda. De Franse coureur hoopt dat hij alles uit deze kans bij Red Bull kan halen. In Suzuka legde Gasly tegenover Motorsport.com uit dat hij al met Tsunoda heeft gesproken: "We hebben elkaar telefonisch gesproken. Ik heb natuurlijk ook eens deze kans gekregen, dus we hebben het er met elkaar gehad over wat er bij mij goed uitpakte en hoe het anders had kunnen gaan."

Lastige situatie

Gasly stelt dat Tsunoda alles in zich heeft om te slagen: "Hij heeft de ervaring en de snelheid, ik ben altijd heel positief over hem geweest. Ik heb zijn ruwe snelheid gezien en gezien waar hij nu tot in staat was. Ik heb hem altijd een extreem snelle rijder gevonden. Hij heeft de snelheid en ook een sterk karakter. Of dat betekent dat hij snel zal zijn bij Red Bull? Nee. Of het betekent dat hij succesvol zal zijn bij Red Bull? Ja, maar het ligt allemaal iets gecompliceerder."

Tips

Gasly is een ervaringsdeskundige op het gebied van rijden bij Red Bull naast Verstappen. Hij heeft Tsunoda tips gegeven: "Ik heb tijdens ons gesprek mijn gedachten en mijn ervaringen bij het team met hem gedeeld. Ik wens hem het beste, en de tijd zal het leren. Hij is zeker een sterke coureur, maar er staan tegenwoordig veel sterke coureurs op de grid. Het gaat dus niet alleen om snelheid. Er komt iets meer bij kijken, maar hopelijk kan hij het maximale uit deze kans halen."