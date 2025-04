Lando Norris begint dit weekend als de leider van het wereldkampioenschap. Zijn team McLaren presteerde zeer goed in de eerste twee races, en volgens sommigen was het team onverslaanbaar. Norris vindt deze bewering veel te ver gaan, en zegt dat deze mensen onzin uitkramen.

Het team van McLaren is uit de startblokken geschoten. In Australië kwam Norris als winnaar over de streep, en in China was McLaren wederom oppermachtig. Oscar Piastri schreef de race op zijn naam, en Norris kwam als tweede over de streep. Hun voorsprong op de concurrentie was zeer groot, en sommigen stellen zelfs dat het een gelopen race is. Ze verwachten een dominant jaar van McLaren, maar bij het team van Woking delen ze die mening niet.

Onzin uitkramen

Norris kan zich niet vinden in de beweringen van de concurrentie. De Britse coureur vindt het onzin, zo laat hij weten aan de internationale media: "Mensen die dat soort dingen zeggen, zoals dat onverslaanbaar-gedoe, die kramen onzin uit." Norris richt zich dan tot de media: "Het is jullie taak om dat uit te zoeken en niet alleen op te schrijven wat iedereen zegt of wil zeggen. Je moet zien te begrijpen wat ze zeggen, en bewijzen dat dat een feit is, in plaats van dat ik onzin verkondig en dat dan opschrijven. Het is aan jullie om feiten te brengen, en niet alleen de onzin op te schrijven die mensen uitkramen."

Niet sterker dan Red Bull

Norris kan zich ook niet vinden over de vergelijkingen met Red Bull. Sommige mensen stelden namelijk dat de huidige McLaren sneller is dan de Red Bull van begin vorig jaar. Norris is fel: "Een jaar geleden veel verder voor dan wij nu staan. Ze hadden twee coureurs die domineerden en lagen veel verder voor dan wij. Volgens mij doen we het heel goed en praten mensen nu veel meer over ons."