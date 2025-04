Lewis Hamilton is op een teleurstellende wijze aan zijn periode bij Ferrari begonnen. De Brit wil een gooi doen naar de wereldtitel, maar vooralsnog lijkt dat niet tot de mogelijkheden te behoren. Hamilton stelt echter dat hij nog steeds al het vertrouwen in Ferrari heeft.

Hamilton kwam tijdens de seizoensopener in Australië slechts als tiende over de streep. In China wist hij nog wel de sprintrace te winnen, maar scoorde hij geen punten in de race aangezien hij werd gediskwalificeerd. Ferrari presteert wisselvallig, en dat leverde het team veel kritiek op. Sterker nog, sommige mensen vroegen zich af of Hamilton nog wel vertrouwen had in het project van Ferrari.

Honderd procent vertrouwen

Hamilton kan zich niet vinden in de kritiek van de afgelopen weken. Het feit dat mensen twijfelen aan zijn vertrouwen in Ferrari, maakt hem kwaad. Tegenover BBC Sport reageert hij fel: "Ik zag iemand zich afvragen wanneer ik mijn vertrouwen in Ferrari zou verliezen, en dat is echt complete onzin. Ik ben absoluut voor honderd procent vertrouwen in dit team. Begin dit jaar was de hype natuurlijk zeer groot. Ik weet niet of mensen verwachtten dat we vanaf de eerste race direct konden meevechten voor de zeges en de titel."

Hamilton moet wennen

Hamilton stelt echter dat hij wist dat dit niet tot de mogelijkheden behoorde. De zevenvoudig wereldkampioen bleef realistisch, zo stelt hij als hij verdergaat met zijn verhaal: "Dat was mijn verwachting ook niet. Ik wist dat ik me zou begeven in een nieuwe cultuur, bij een nieuw team. En dat kost nu eenmaal tijd." Hamilton moest ook wennen aan zijn auto: "Als ik erop moet reflecteren, dan was ik best blij met hoe ik me had aangepast in die twee races. Ik moet zeker nog veel werk verrichten, en ervoor zorgen dat we beter naar voren komen."