Het ging in de afgelopen dagen veelvuldig over het team van Red Bull. Ze besloten Liam Lawson terug te zetten naar Racing Bulls, en hem te vervangen door Yuki Tsunoda. Max Verstappen wil er niet te veel over kwijt, maar zijn 'like' voor een kritisch Instagram-bericht was geen foutje.

De rijderswissel van Red Bull maakte de tongen los in de Formule 1-wereld. Lawson werd immers al na twee raceweekenden teruggezet, en dat was een flinke ingreep. De Nieuw-Zeelandse coureur kreeg op sociale media veel steun, waaronder van Giedo van der Garde. De oud-coureur plaatste op Instagram een bericht waarin hij Red Bull bekritiseerde. Het leverde hem veel likes op, waaronder van Max Verstappen.

Like

Verstappens like was veelzeggend. Het werd door sommige gezien als kritiek op Red Bull. In Suzuka sprak Verstappen zich hierover uit en werd hij geciteerd door De Telegraaf: "Ik heb inderdaad die tekst geliket. Dat spreekt natuurlijk voor zich, lijkt mij. En die like was ook geen foutje, haha. Soms gebeurt het namelijk dat je natuurlijk ergens per ongeluk op klikt. Maar dat was nu niet het geval."

Pijnlijke situatie Lawson

Verstappen leeft ook mee met zijn ex-teamgenoot Lawson. De viervoudig wereldkampioen vindt dat veel mensen te streng zijn geweest voor Lawson. Hij steekt hem een hart onder de riem: "Mensen zeggen altijd dat Liam al elf races had gereden voordat dit seizoen begon. Maar dat deed hij wel in twee verschillende fases. Dus dat is wel wat anders. En voor rookies is het begin van het seizoen, zeker met de huidige kalender, direct vrij zwaar. Met circuits waar ze nog nooit hebben gereden, en direct ook met een sprintweekend, zoals in China."

Lawson had eerder nog nooit gereden op de circuits van Melbourne en Shanghai. Dit weekend rijdt hij wel op bekend terrein, want het circuit van Suzuka kent hij als zijn broekzak. Hij reed hier ook in de Super Formula.