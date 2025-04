Liam Lawson is geen Red Bull-coureur meer. De Nieuw-Zeelander werd na de Chinese Grand Prix teruggezet naar Racing Bulls. Voor Lawson was deze ingreep een grote verrassing, want hij had niet zien aankomen dat Red Bull dit besluit zou nemen.

Lawson kende een teleurstellende start van het seizoen. De Nieuw-Zeelander wist geen punten te scoren in Australië en China, en de druk was zeer hoog. Direct na de race in Shanghai werd duidelijk dat Lawson het zitje zou verliezen, en dat er een rijderswissel zou worden doorgevoerd. Na een paar dagen werd het nieuws officieel, en werd Yuki Tsunoda aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

China

Voor Lawson was de rijderswissel een grote verrassing. Teleurgesteld legde hij in Suzuka tegenover de internationale media uit dat hij werd overvallen door het belletje van Red Bull: "Nee, ik had geen idee in China. Ik denk dat het besluit op maandag of dinsdag werd genomen. Dus ja, het was voor ons allemaal onverwachts na afloop van het weekend."

Uitgemaakte zaak

Red Bull besloot dat dit beter was voor de ontwikkeling van Lawson. De Nieuw-Zeelandse coureur krijgt de vraag wat Red Bull hem heeft gezegd: "Het werd overgebracht als een uitgemaakte zaak, zou ik zeggen. Na de race in China begon ik met de voorbereidingen voor Japan en ik kreeg een telefoontje over wat er ging gebeuren. Ik was verrast, want het is nog heel vroeg in het seizoen. Ik hoopte naar een circuit te gaan dat ik ken en waar ik de kans had om een goed weekend af te werken. Toch werd de beslissing genomen. En hoewel het lastig was, heb ik er maar één of twee dagen over nagedacht."

Racing Bulls

Lawson wil zich nu volledig focussen op zijn 'nieuwe' team Racing Bulls. Dat heeft nu zijn prioriteit: "Ik heb in Faenza de voorbereidingen getroffen en het stoeltje gepast, waardoor je je focust op je werk. Ik race nog steeds in de Formule 1, en dat is het belangrijkste voor mij. Racing Bulls heeft duidelijk een sterke seizoenstart gehad. Het is best tof dat ik me nu in deze positie bevind."