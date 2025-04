Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van zijn eerste Grand Prix als Red Bull-coureur. Hij vervangt Liam Lawson, en de druk zal er direct opstaan. Tsunoda lijkt zich geen enkele zorgen te maken, en hij stelt dat hij geen problemen verwacht met de RB21.

Red Bull zorgde vorige week voor onrust door Liam Lawson al na twee races terug te zetten naar Racing Bulls. Hij wordt vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner reageerde enthousiast, en hij stelde ook dat hij zich in de simulator beter voelde in de RB21. Dit is opvallend, aangezien veel coureurs juist worstelen met de Red Bull-wagens. Dit omdat ze vaak zo zijn afgesteld dat Max Verstappen zich er goed invoelt.

Rijstijl aanpassen

Het is geen geheim dat de wagens van Red Bull over het algemeen een scherpe voorkant hebben. Dit is voor veel coureurs een lastige afstelling, maar Tsunoda liet tijdens een evenement van Honda in Tokio weten dat dit hem niet uitmaakt: "Men zegt vaak dat de auto's van Red Bull over het algemeen veel grip hebben aan de voorkant. Persoonlijk houd ik van auto's die agressief insturen en in het verleden heb ik mijn rijstijl aan zo'n afstelling aangepast."

Uitdaging

Bij Racing Bulls reed Tsunoda echter niet met zo'n auto. De kans is dus groot dat hij moet wennen aan de Red Bull, maar Tsunoda ziet dat anders: "Racing Bulls had traditioneel gezien auto's die iets meer onderstuur hadden, en dat vond ik eerst een uitdaging. Maar ik ben eraan gewend en uiteindelijk werd het voor mij de norm. De sleutel wordt nu om me weer aan te passen aan de eigenschappen van Red Bull, maar gezien mijn eerdere ervaring maak ik me niet al te veel zorgen."

Simulator

Tsunoda liet vlak na de aankondiging van zijn overstap weten dat hij de RB21 geen lastige auto vond. Hij baseerde die mening op zijn ervaringen in de simulator, en in Tokio ging hij daar weer op in: "Ik merkte wel dat de filosofie van de afstelling compleet anders was. Ik moest ook mijn aanpak iets aanpassen ten opzichte van hoe ik de auto meestal afstelde bij Racing Bulls."