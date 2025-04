Liefhebbers van klassieke Formule 1-wagens kunnen volgende maand toeslaan. Tijdens het raceweekend in Monaco gaat er namelijk een historische Ferrari van Michael Schumacher onder de hamer. Het gaat om de wagen waarmee hij in 2001 de Grand Prix van Monaco won.

Schumacher schreef aan het begin van deze eeuw geschiedenis in de Formule 1. Hij pakte met Ferrari vijf wereldtitels op rij, en hij herschreef alle geschiedenisboekjes. De Ferrari's waarmee hij zijn successen boekte zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot iconen. Verzamelaars hebben dan ook veel geld over voor deze wagens. Komende maand kunnen ze toeslaan, want er gaan een Ferrari F2001 onder de hamer.

Monaco

Veilinghuis RM Sotheby's zal de Ferrari F2001 met chassisnummer 211 gaan veilen. Met dit chassis wist Schumacher in 2001 de Grand Prix van Monaco te winnen. Hij won met dit chassis ook de wereldtitel, waardoor dit dus een daadwerkelijke kampioensauto is. Op zaterdag 24 mei, de dag van de kwalificatie, zal de Ferrari worden geveild in Monaco. Tijdens het raceweekend zal de wagen ook worden tentoongesteld in de Paddock Club in Monaco. Het wordt de eerste keer dat een Formule 1-auto wordt geveild tijdens het raceweekend in Monaco.

Miljoenenbedrag

Het is niet duidelijk hoeveel de wagen moet opleveren. Het is echter wel de verwachting dat het gaat om een miljoenenbedrag. In 2017 ging een F2001 over de toonbank voor 7,5 miljoen euro. Daarmee staat de auto in de top tien duurste Formule 1-wagens die ooit is verkocht op een veiling. Het lijkt er niet op dat deze Ferrari het record aller tijden gaat verbeteren. De duurste Formule 1-wagen die ooit werd geveild is de Mercedes W196R Streamliner. Deze auto wisselde op een veiling van eigenaar voor een reusachtig bedrag van 51,2 miljoen euro.

Een deel van de opbrengst van de F2001 zal gaan naar het goede doel van Schumacher: de Keep Fighting Foundation.