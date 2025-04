Het team van Mercedes heeft een goede start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal kende twee foutloze weekenden, en ze wisten redelijk te scoren. Het geeft teambaas Toto Wolff een goed gevoel, en hij wil voortborduren op de goede seizoenstart.

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De Duitse renstal pakte in Australië en China twee podiumplaatsen met George Russell, en ze zagen Andrea Kimi Antonelli punten pakken in zijn eerste races uit zijn loopbaan. Aankomend weekend staat de Japanse Grand Prix op het programma, en dat wordt een belangrijk weekend. Het is de eerste race van de triple header, en voor Antonelli wordt het zijn eerste kennismaking met de baan.

Zelfvertrouwen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft veel zin in het raceweekend op het circuit van Suzuka. In de preview van Mercedes deelt hij zijn verwachtingen: "We gaan ons best doen om in de komende triple header verder te bouwen op onze solide seizoenstart. De W16 bleek ons een stabiel en consistent platform te bieden, en het is een auto waar onze coureurs zich goed in voelen."

Performance zoeken

Wolff zag dat dit zelfvertrouwen van zijn coureurs voor goede prestaties zorgde. Hij is trots op de beste seizoenstart sinds 2021, maar hij wil nu doorpakken: "We weten dat we meer performance moeten vinden om echt mee te vechten aan de kop van het veld. Het ontwikkelen van de auto is ook niet iets wat je zomaar doet. De races in Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië draaien dan ook om het maximaliseren van wat we nu hebben. Onze tegenstanders zullen er ook weer staan na de double header. Daarom moeten we op ons best zijn als we de goede start voort willen zetten."

Mercedes zal dromen van een goed resultaat. Ze hebben na twee raceweekenden 57 WK-punten behaald, en daarmee staan ze zo'n twintig punten voor op Red Bull. McLaren lijkt op dit moment te snel te zijn.