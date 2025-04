Sergio Perez verloor eind vorig jaar zijn stoeltje bij Red Bull Racing. Vlak voor de kerstdagen werd bekend dat hij ging vertrekken bij het team. Perez hield zich sindsdien redelijk stil, maar nu doet hij voor het eerst echt een boekje open over zijn vertrek.

Perez kende vorig jaar een waardeloos seizoen bij Red Bull in de Formule 1. Hij kon Max Verstappen niet bijhouden, en hij was niet in staat om hem te helpen. De druk werd steeds groter, en het werd steeds duidelijker dat hij het team zou gaan verlaten. Het duurde echter zeer lang voordat hij officieel aan de kant werd geschoven. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda.

Snel vertrek

Perez verscheen in de afgelopen maanden amper in het openbaar. Hij zei amper iets over zijn Red Bull-exit, maar doorbreekt nu die stilte in een interview met F1.com: "Alles gebeurde best laat in het seizoen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zou gebeuren. Het werd duidelijker toen we arriveerden in Qatar, en we begonnen met de onderhandelingen over mijn vertrek bij het team. Het ging allemaal heel erg snel."

Gesprekken

Perez heeft nu een sabbatical, maar een comeback sluit hij niet uit: "Als ik een project vind dat met motiveert om terug te komen, waar ze in me geloven, waar ze mijn loopbaan waarderen en waar ik alles kan geven, dan zou ik het overwegen." Perez voert gesprekken, zo legt hij uit: "Er zijn een paar interessante projecten. Ik ben sinds Abu Dhabi door een aantal teams benaderd. Het seizoen is nu begonnen, dus er gaan een paar deuren open in de komende maanden."

Cadillac toonde al interesse, en Perez stelt ook dat er gesprekken worden gevoerd: "We praten nu met een paar partijen. Zodra ik al mijn opties ken, zal ik een besluit nemen. Wat voor mij heel erg duidelijk is, is dat ik alleen een comeback maak als het project nut heeft, en als ik ervan kan genieten."