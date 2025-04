Lewis Hamilton is sinds dit jaar Ferrari-coureur. Bij het Italiaanse team wil hij geschiedenis gaan schrijven, en hij wil zich snel op zijn plek voelen bij de renstal. Om te kunnen aarden in Italië, lijkt het erop dat hij nu de portemonnee heeft getrokken voor een onderkomen in Milaan.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil bij het team gaan schitteren, en hij droomt stiekem van een nieuwe titel. Voor Hamilton is het belangrijk dat hij zich snel thuis voelt bij de Italiaanse renstal, en daar doet hij veel voor. Hij is bezig met Italiaanse lessen, en hij wil ook gaan wonen in het land. Hij lijkt dit nu te hebben gedaan.

Milaan

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera mag Hamilton zich nu officieel inwoner van Italië noemen. De krant meldt dat Hamilton een huis heeft gekocht in Milaan. Volgens de krant keek hij naar huizen in Modena en Bologna, maar viel de keuze op een onderkomen in de Milanese wijk Porta Nuova. Dit is één van de duurste wijken in de stad. Volgens de krant bedraagt de waarde per vierkante meter in de wijk tussen de 9000 en 10.000 euro. Gemiddeld betaalt men daar zo'n 1,4 miljoen euro voor een huis.

De huizen van Hamilton

Hamilton heeft volgens de krant een bedrag met zes nullen neergelegd voor een huis in deze wijk. Het is niet zijn enige onderkomen, want de Brit kocht in de afgelopen jaren de nodige luxueuze huizen. In 2012 kocht hij in Monaco een huis van ongeveer 10 miljoen euro, waarna hij in 2017 een appartement ter waarde van 21,7 miljoen euro kocht in Londen. In 2020 deed hij ook een penthouse van 46 miljoen euro van de hand in New York, waarna hij in dezelfde stad een huis van 54 miljoen euro kocht in Manhattan.