Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van een bijzonder raceweekend. Voor de ogen van zijn landgenoten in Suzuka gaat hij zijn eerste Grand Prix voor Red Bull rijden. Tsunoda kan haast niet wachten, en hij stelt dat Red Bull hem een duidelijke opdracht heeft gegeven.

Red Bull maakte vorige week bekend dat Tsunoda de nieuwe teamgenoot is van Max Verstappen. Hij vervangt Liam Lawson, die op zijn beurt wordt teruggezet naar Racing Bulls. Voor Tsunoda wordt het een extra speciaal weekend, want hij maakt zijn Red Bull-debuut in zijn thuisland. De druk zal er direct op staan, want Red Bull heeft een lastige start van het seizoen achter de rug.

Gekke week

Tsunoda kan haast niet wachten om aan de gang te gaan. De Japanner reageert trots in zijn preview: "Het was een beetje een gekke week. Ik was blij toen ik te horen kreeg dat ik voor Red Bull zou gaan rijden. Het leidde tot opwinding en motivatie, want ik voel me echt vereerd. Om mijn debuut te maken voor Red Bull tijdens mijn thuisrace, maakt het nog gekker. Deze week wordt waanzinnig, het is een enorme stap in mijn loopbaan."

Doelstellingen

Tsunoda laat weten dat Red Bull hem een duidelijke opdracht heeft gegeven: "De boodschap van het team was om te blijven doen wat ik doe en dat ik moet presteren. Ik moet zo dicht mogelijk bij Max staan om te proberen mee te doen voor de constructeurstitel en het team strategisch voordeel te bieden in elke race. Ik ben me bewust van de uitdagingen van de RB21. Het is mijn taak om die te begrijpen en de auto verder te ontwikkelen. Mijn eerste uitdaging is om deze auto onder de knie te krijgen. Ik heb er al mee gereden op de sim, maar het wordt mijn eerste keer in de praktijk. Ik moet op snelheid komen."

Voorbereidingen

Tsunoda heeft er in ieder geval alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn: "Ik heb vorige week samengewerkt met mijn nieuwe team in Engeland om me zo goed mogelijk voor te bereiden en dat zal ik blijven doen als we in Suzuka arriveren. Ik zal veel gaan leren van Max en we proberen het beste uit dit weekend te halen voor het team. Mijn doel is om snel te zijn, veel feedback te geven en de auto beter te maken."