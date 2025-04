Max Verstappen gaat aankomend weekend in Japan op jacht naar succes. De Nederlander kende een redelijke start van het seizoen, maar een zege bleef nog uit. Het wordt een bijzonder weekend voor Red Bull, en Verstappen heeft er veel zin in.

Red Bull eert dit weekend Honda in Japan. De wagens van Verstappen en Yuki Tsunoda zijn in Suzuka wit van kleur, een ode aan de eerste racewinnende wagen van Honda in de Formule 1. Red Bull neemt na dit jaar definitief afscheid van Honda, en daarom komen ze met dit eerbetoon. Op sportief gebied wil Red Bull ook stappen gaan zetten, en Verstappen deelt diezelfde mening.

Speciaal circuit

Verstappen heeft heel erg veel zin in het weekend, zo laat hij weten in zijn preview: "Suzuka is altijd een speciaal circuit geweest om op te racen met veel geschiedenis voor ons, vooral het winnen van het constructeurskampioenschap in 2023 en mijn tweede coureurskampioenschap. Natuurlijk is het ook Yuki's eerste race met het team en voor zijn thuispubliek, dus het wordt een druk weekend!"

Ontspannen

Verstappen is ook heel erg trots op de livery waarmee Red Bull dit weekend rijdt. Hij heeft zelf ook voor een bijpassende helm gekozen: "We hebben deze week een speciale witte Japanse livery die een eerbetoon is aan Honda, wat er heel erg gaaf uitziet, en ik race ook met mijn witte Japanse helm, die is geïnspireerd door de livery."

Verstappen wil graag gaan genieten, maar ook op sportief gebied wil hij schitteren: "Ik kijk ernaar uit om wat tijd in Japan door te brengen en om ook een beetje te kunnen ontspannen in Tokio voor de Showrun voordat we naar Suzuka gaan. Terugkijkend op China was onze tweede stint veelbelovend en hadden we veel meer snelheid in de auto."

Vertrouwen

De regerend wereldkampioen heeft dan ook veel vertrouwen in Red Bull: "Het team heeft hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en ik ben deze week ook weer in de simulator op de fabriek in Milton Keynes geweest. Ik vind het altijd leuk om op dit circuit te racen: het heeft veel snelle bochten en gewoonlijk doen we het hier goed, dus hopelijk kunnen we het maximale uit de auto halen en ons dit weekend verbeteren."