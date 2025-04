Oscar Piastri is goed aan het seizoen begonnen. De Australiër won in China en hij verlengde ook zijn contract bij McLaren. Piastri lag goed in de markt, en bij Red Bull waren ze gecharmeerd van hem. Piastri verwijst die verhalen naar het rijk der fabelen, en kijkt alleen maar naar McLaren.

Piastri verlengde vlak voor de start van het nieuwe seizoen zijn contract bij McLaren. Hierdoor ligt hij zeker tot en met 2028 vast bij de Britse renstal. Het feit dat hij zijn contract verlengde kwam voor niemand als een verrassing, maar het leek er ook niet op dat er een ander team interesse had. Er was wel wat geflirt, vooral vanuit Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner loofde Piastri en stelde zelfs dat hij hem eerder zou kiezen dan Lando Norris.

Red Bull

Of Red Bull echt aanklopt bij Piastri, is niet duidelijk. Volgens Piastri is een overstap nooit aan de orde geweest, hij maakt direct een einde aan mogelijke speculatie over Red Bull. In een interview met The Times is hij daar glashelder over: "Voor mij waren andere teams nooit echt een optie. McLaren is, in de eerste plaats vanwege de auto, maar ook vanwege de omgeving de plek waar ik wil zijn. Heel veel mensen willen hier zijn. Ik heb er vertrouwen in dat ik kan winnen met dit team."

Veel vertrouwen in McLaren

Piastri heeft zeer veel vertrouwen in het project van McLaren. De Australiër ziet dat het team alles in huis heeft om te kunnen schitteren. Hij verwacht dat ze de stijgende lijn van dit seizoen door kunnen zetten. Volgens Piastri is het zeer logisch dat hij zijn contract heeft verlengd: "Als ik er geen vertrouwen in had gehad, dan had ik natuurlijk ook geen contract van deze lengte getekend."

Piastri staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap. De Australische coureur kende een tegenvallend weekend in Melbourne, maar wist te winnen in China.